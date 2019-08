Tommi Mäkinen: Ott on valmis maailmameistriks tulema

"Ma usun, et ta teeb seda. Ta on nii palju võrreldes eelmise aastaga kasvanud. Nüüd on ta valmis maailmameistriks tulema. Eelmisel aastal tahtis ta kõik katsed võita. Nüüd aga ei morjenda teda, kui ta neid kõiki ei võida, vaid ta vaatab ka suurt pilti," ütles soomlane.

Ühtlasi kinnitas Mäkinen, et ühegi piloodiga pole tal veel järgmiseks aastaks lepingut sõlmitud. Esmatähtis on Toyotal saada Tänaku allkiri, rõhutas ta.

Vihjete kohta, et Malcom Wilson tahab Otti tagasi M-Sporti saada, vastas Mäkinen: "Olen kindel, et kõik tahaksid Otti oma tiimi. On väga selge, et on ta on üks usaldusväärsemaid ja kiiremaid sõitjaid praegu. Üritame tema elu meiega võimalikult mugavaks teha. Kõige tähtsam on, et tal oleks kogu aeg usaldusväärne auto."

Küsimusele, kas Jari-Matti Latvala tõuseb Toyota esipiloodiks, kui Tänak oma endisesse tiimi peaks minema, vastas Mäkinen: "Päris palju häid sõitjaid on saadaval. Peame oma strateegia täiesti ümber vaatama, kui nii läheb. Saan aru, kui ta sellise otsuse peaks tegema."

Enne Saksamaa rallit juhtis Tänak MM-sarja 22 punktiga kuuekordse maailmameistri Sebastien Ogieri (Citroen) ees. Thierry Neuville (Hyundai) jäi Ogierist maha vaid kolme silmaga.

Saksamaa ralli hetkeseis (10/19): 1. Tänak, 2. Neuville +6,5, 3. Ogier +30,1, 4. Meeke +33,3, 5. Latvala +38,3, 6. Mikkelsen +58,3, 7. Sordo +1.12,7, 8. Lappi +1.14,9.