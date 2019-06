Tommi Mäkinen: oleme Ott Tänakuga läbirääkimistesse asunud uue lepingu osas

Teatavasti lõpeb tänavuse hooaja järel kõigi kolme Toyota sõitja (Ott Tänaku, Jari-Matti Latvala, Kris Meeke'i) jaoks leping. Mais teatas Tänak, et soovib juba enne augusti alguses algavat Soome rallit järgmise aasta lepingu osas selgusele jõuda.

Mäkinen tunnistaski täna Soome portaalile Rallit.fi, et Tänakuga on esimesed kõnelused potentsiaalse jätkamise osas tehtud. "Oleme juba Tänakuga läbirääkimistesse asunud, sest ta soovib võimalikult vara uueks aastaks selgusele jõuda. Esiteks püüame Tänakuga läbirääkimised lõpetada ja sügisel arutame Jari-Matti ja Krisiga."

Autoralli MM-sarjas on hetkel käimas suvepuhkus ning rallikarussell saab jätku Soome rallil, mis peetakse 1. - 4. augustini. "Soomes on meil alati hea auto olnud," sõnas Mäkinen. "Meil on mõned uuendused tulemas, sest peame aru saama roolisüsteemi probleemidest, mis Sardiinias meid tabasid. Samal ajal jätkame ka tavapäraste ettevalmistustega Soome ralliks."