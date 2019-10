Tommi Mäkinen: oleksin õnnelik, kui Toyotas jätkaks sama kolmik

Pärast Walesi rallit kirjutati rahvusvahelises meedias, et Latvala jätkamine Toyotas on enam kui kaheldav, kuid Mäkineni sõnul on kõik veel lahtine.

"Arutame Jaapani ülemustega asjad läbi ja vaatame, mis saab. Lõppotsuse teeme kõik koos. Kahtlemata võime ka Jari-Mattiga jätkata," sõnas Mäkinen, vahendab Rallit.fi.

Toyotaga olevat liitumas nooruke Kalle Rovanperä ja jaapanlane Takamoto Katsuta, ent Mäkinen ei tahtnud veel midagi kinnitada.

"Meeskonnas võivad tulla mõned muudatused, kuid mitte nii suured. Tahaksime säilitada kõik meie praegused sõitjad. Oleksin õnnelik, kui saaksin järgmisel aastal sama meeskonnaga jätkata. Usun, et kõik meie praegused rallimehed on võimelised häid tulemusi saavutama," lisas Mäkinen.

Soomlane ei tahtnud spekuleerida, millal võiks lepingute kohta uudiseid tulla: "Ma ei saa selle kohta veel midagi öelda. Loodetavasti enne Austraalia rallit see õnnestub, kuid midagi kindlalt ei saa väita."