Tommi Mäkinen: Ogier' palkamine näitab, kui head tööd Toyota teinud on

"Olen koosseisuga väga rahul. Usun, et see sõitjate kolmik annab meile hea tasakaalu ja võimaluse püüelda rohkemate MM-tiitlite poole nii järgmisel aastal kui ka tulevikus," rääkis Mäkinen Toyota pressiteate vahendusel.

"Teame, kui tugev Sebastien on. Ootan juba tema ja (kaardilugeja) Julien Ingrassia'ga koostöö tegemisest. Arvam, et tema kaliibriga sõitja palkamine näitab, kui palju oleme suutnud selle lühikese ajaga saavutada," lisas ta.

Evansi ja Rovanperä kohta ütles Mäkinen järgmist: "Elfyn on sõitja, keda ma olen juiba mõnda aega jälginud. Oleme näinud, et ta on suuteline võitma peaaegu igal pinnasel. Pealegi suudab ta olla kaval, kui on vaja võistkonnale punkte tuua. Kallet tean juba tema lapsepõlvest saati. On olnud alati selge, et temas on midagi erilist. Tal on endiselt palju õppida, aga usun, et ta on selleks sammuks valmis."