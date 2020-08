Tommi Mäkinen Ogier` kopteriõnnetusest: seal polnud midagi muud, kui et nad pidid maanduma

Pärast intsidendi avalikuks tulemist küsis Soome ajaleht Ilta-Sanomat juhtunule kommentaari Toyota rallimeeskonna bossilt Tommi Mäkinenilt. Soomlane teatas: "Ma arvan, et neil ei olnud tegelikku õnnetust. Seal polnud midagi muud, kui see, et nad pidid maanduma. Kopter ei ole alla kukkunud, see on maandunud."

Kreeka meedia teatel olid Ogier ning tema asenduskaardilugeja Benjamin Veillas ning Elfyn Evansi kaardilugeja Scott Martin mänginud Ateena äärelinnas golfi, kust nad pidid seejärel helikopteriga lendama tagasi meeskonna katsealale Itea linna lähedale.

Helikopterit tabas tehniline rike kohe pärast golfirajalt startimist ning piloot viis kopteri koheselt tagasi maapinnale. NewsAuto andmetel läks õhusõiduki tagarootor katki, kui kopter oli maapinnast viie meetri kõrgusel.

Toyota meeskond on hetkel Kreekas, et testida masinaid Türgi ralliks.