Tommi Mäkinen: meil on kolmikjuhtimine, kuid ees ootab väga raske päev

„Avapäev oli meie jaoks tõeliselt suurepärane, kuid see ei olnud lihtne päev. Tegelikult tuli kõik palju raskemalt, kui inimesed arvata oskavad. Tingimused olid karmid ja nägime, et teistel oli palju probleeme. Seni on meie jaoks kõik aga sujunud,“ teatas Mäkinen Toyota tiimi kodulehe vahendusel.

„Toyota auto toimib hästi ning sõitjad on näidanud enesekindlust. Nad on suutnud nendes oludes hästi kohaneda. Siiski on lõpni veel väga pikk tee minna,“ lisas Mäkinen.

Eelkõige murtseb Mäkinen laupäevaste katsete pikkuste pärast. Esmalt on laupäeval vaja läbida 20,53 km, seejärel 22,22 km ja enne lõunapausi veel 37,6 km. Pärastlõunal ootab ees hommikuse kordusetendus.

„Laupäev saab olema kõigi jaoks keeruline, kuna katsed on väga pikad. Oleme parimal positsioonil, kuid rivaalid ei ole väga kaugel,“ tõdes Mäkinen.

Portugali ralli seis enne laupäevaseid katseid:



1. Ott Tänak

2. Jari-Matti Latvala +17,3

3. Kris Meeke +22,8

4. Thierry Neuville +24,2

5. Sebastien Ogier +25,8

6. Teemu Suninen +1.15,7

7. Gus Greensmith +1.22,1

8. Esapekka Lappi +1.23,7