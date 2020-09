Tommi Mäkinen: me ei saa oma kohtadega rahul olla

"Hommik oli meie jaoks väga hea, kõik sõitjad ja masinad esinesid hästi. Probleem, mis meil Ogier` autoga õhtupoolikul ilmnes, oli väga kahetusväärne, sest me olime näidanud, et suudame võidu eest heidelda," viitas Mäkinen Sebastien Ogier`d viimastel kiiruskatsetel seganud käiguvahetusprobleemidele.

"Tingimused olid rehvide jaoks tõeliselt ekstreemsed ning see on asi, millega peame tööd tegema. Me ei saa oma positsioonidega rahul olla, kuid homme on uus päev. See saab olema tõsiselt raske päev, seega pole veel midagi otsustatud ja me üritame anda endast parima," lisas soomlasest tiimijuht.

Ogier ütles omalt poolt, et ei teagi täpselt, mis tema Toyotal viga oli. "Meil oli mingi hüdraulikaprobleem. Hüdraulikalt kadus surve, ei saanud enam käike vahetada. Kaotasime seetõttu palju aega ja oleme mõistagi õnnetud. Aga ma olen kindel, et meeskond suudab masina korda teha ning me võitleme jätkuvalt kõrgete punktide eest. Homme on veel palju kilomeetreid ees," kommenteeris Ogier.

MM-sarja üldliider Ogier jagab viimase võistluspäeva eel Thierry Neuville`i järel teist kohta koos Sebastien Loebiga. Mõlemal prantslasel on kaotust Hyundai sõitjale 33,2 sekundit.