Tommi Mäkinen loodab Sebastien Ogier' abiga Monte Carlos ajalugu teha

"Monte Carlo ralli on alati põnev üritus hooaja alustuseks," sõnas Toyota meeskonna pealik Tommi Mäkinen. "Tänavu peaks see tulema eriti huvitav, sest mitmed sõitjad on uutes tiimides. Meil on näiteks täiesti uus koosseis."

"See on etapp, mida me pole veel meeskonnana võitnud," jätkas neljakordne maailmameister Mäkinen. "Oleme seal aga iga kord poodiumil lõpetanud ning tugevat taset näidanud. Sebastieni ajalugu Montes on hiilgav ja ta on võitnud seal erinevate masinatega."

"Olen kindel, et ta on ka tänavu seal võiduheitluses, ehkki ta õpib alles meie autot tundma. Sama kehtib ka Elfyni (Evans) kohta, kes seal varasemalt head kiirust näidanud."

Toyota kolmanda piloodi Kalle Rovanperä kohta lisas Mäkinen, et tema peal ühtegi survet pole. "See on väga raske ralli, kus oma debüüti teha ja siin on vaja kogemusi. Usun, et toome võistkonnaga koju hea tulemuse, et hooajale tugev algus teha."

Monte Carlo MM-etapp sõidetakse juba käimasoleval nädalal.