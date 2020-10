Tommi Mäkinen loodab Sardiinia rallil vihma abile, aga ilmaprognoos ei näita Toyota jaoks midagi head

"Oleme nii individuaalses kui ka võistkondlikus arvestuses tugeval positsioonil, aga kõik on veel lahtine. Peame keskenduma oma tegemistele ja koguma nii palju punkte kui võimalik," rääkis Mäkinen Toyota pressiteate vahendusel.

"Sardiinia pole tavaliselt ralli, kus reedel on hea esimesena startida. Elfyn (Evans) on stardijärjekorras esimene ja Sebastien (Ogier) on kohe tema järel. Ja nüüd tuleb neil ees sõita täispikk päev. Aga hilisem toimumisaeg võib meid aidata, kui vihma sajab. Ükskõik, millisteks tingimused kujunevad, oleme enne Sardiiniat enesekindlad," lisas soomlane.

Sardiinia ralli sõidetakse 9.-11. oktoobrini. Kui kalendrisse muudatusi ei tule, lõpetab WRC-hooaja novembri keskel peetav Belgia etapp.

Praeguste ilmaprognooside põhjal pole reedeks Sardiinia ralli võistluskeskusesse Algherosse vihma oodata.

MM-sarja üldseis enne Sardiinia rallit:

1. Elfyn Evans 97 punkti

2. Sebastien Ogier 79

3. Ott Tänak 70

4. Kalle Rovanperä 70

5. Thierry Neuville 65

6. Esapekka Lappi 38

7. Teemu Suninen 34

8. Craig Breen 25

9. Sebastien Loeb 24

10. Gus Greensmith 16