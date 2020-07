Tommi Mäkinen loodab keerulise perioodi selja taha jätta: keegi ei mäleta seda enam varsti

Teatavasti pidi esialgselt toimuma tänavusel hooajal 14 etappi, kuid koroonaviiruse pandeemia pööras WRC-sarja plaanid pea peale. Juuli alguses paika pandud uue kalendri kohaselt peetakse tänavu lõpuks kaheksa rallit. Pärast märtsis toimunud Mehhikot etappi jätkub hooaeg lõpuks septembri alguses toimuva Rally Estoniaga.

"Usun, et kui saame kogu sügisprogrammi viia läbi nii, nagu nüüd planeeritud on, siis ootab meid ees väga tihe periood," rääkis Mäkinen WRC-sarja kodulehel. "Usun, et tänavuse MM-tiitli võitmise tunne on sama hea nagu varasematel aastatel. Keegi ei mäletaks seejärel enam kevadet, mis oli lihtsalt üks pikk puhkus meie jaoks!"

Mäkinen lisas, et meeskond pika võistluspausi ajal suuri arendustöid Yaris WRC kallal teinud pole. "Väiksed osad on, aga ei midagi suurt. Oleme masinat testinud, kuid tegime ainult väikseid uuendusi," sõnas ta.

Rally Estoniale läheb Toyota vastu liidrina nii individuaalses kui meeskondlikus arvestuses. Sebastien Ogier ja Elfyn Evans hoiavad sõitjate seas kaksikjuhtimist, konstruktorite arvestuses on Toyota edu Hyundai ees 21 silma.