Tommi Mäkinen lahkub Toyota WRC-tiimi juhi kohalt

Küllaltki segase väljendusega pressiteatest loeb välja, et WRC-tiim tegutseb ka edaspidi Soomes Jyväskyläs ja Tallinna lähedal Peetris. Ent tegevust hakatakse kureerima Saksamaal asuvast Toyota Euroopa mootorispordikeskusest, varem tegeles sellega Tommi Mäkinen Racing Oy. Kes võistkonna uueks juhiks saab, pole veel selge.

"Toyota WRC-projekti eesmärk oli võimalikult efektiivselt maailma rallieluga liituda. Seda eesmärki suutis saavutada ainult väike firma. Mul on hea meel öelda, et see eesmärk on nüüd täidetud. On aeg Toyota juures edasi liikuda uuetele väljakutsetele," rääkis Mäkinen.

"Tahan Toyota juhti Akio Toyodat tänada, et ta mind usaldas. Ootan juba koostöö jätkumist, et me saaks Toyota mootorispordi tulevikku kujundada. See, et Toyota võttis WRC-tiimi juhtimise üle, oli planeeritud. Minu jaoks on väga tähtis, et kõik tähtsamad tegevused viiakse endiselt läbi Tallinnas ja Jyväskyläs," lisas ta.

Toyota naasis WRC-sarja 2017. aastal. 2018. aastal tuldi võistkondlikuks maailmameistriks, 2019. aasta teenis Ott Tänak Toyota Yaris WRC roolis individuaalse MM-tiitli.