Tommi Mäkinen kurjutas WRC bossidega: kuulame rohkem neid, kes selle lõbu kinni maksavad

Toyota boss leiab, et hetkel on MM-sarjas kõige suuremad probleemid Mehhiko ja Korsika etappidega ning nende koht kalendris tuleks üle vaadata. "Korsika ralli on suurepärane jõuproov ja väga eriline võistlus. Aga me peame vaatama ka autotootjate turunduse poolt. Mehhiko rallil osales tänavu vaid 20 masinat. Seal on küll suur turg ja palju inimesi, aga see (väike osalejate arv - toim) on ikkagi naljakas," lausus Mäkinen.

Soomlase sõnul on hetkel MM-sarjas murekohaks ka asjaolu, et etappide teeninduspargid on suurtest keskustest kaugel ja raskesti ligipääsetavad, kuid autotootjad vaatavad suure huviga, kui palju inimesi teenindusala külastavad.



"Meil on oma loendurid. Rootsi rallil oli meil umbes 1500 külastajat päevas, mis tähendab sisuliselt, et külastajaid polnud. Monte Carlos oli 3000-4000 inimest, Soomes aga 10 000 külastajat päevas," võrdles Mäkinen erinevaid etappe.

Sellel nädalavahetusel jätkub MM-sari Argentina ralliga. Testikatse algab täna kell 16.00 (Eesti aeg), esimene kiiruskatse on kavas ööl vastu reedet kell 01.08 (kohalik aeg neljapäeval 19.08).