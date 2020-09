Tommi Mäkinen: kui Tänak poleks Toyotast lahkunud, oleks WRC võinud igavaks minna

"Eelmine aasta Tänakuga rääkides mainis ta, et soovib kaaluda ka teisi tiime. Ütlesin talle täiesti avatult ja sõbralikult, et mäletan, kui ise sõitsin, mõtlesin täpselt sama moodi," rääkis Mäkinen portaalile DirtFish. "See on rallisõitjate elu. Karjäär ei ole tavaliselt eriti pikk. Loomulikult, kui tahad kuskile minna ja tunned end seal mugavamalt, siis tulebki minna."

Mäkinen lisas, et on proovinud alati jälgida suurt pilti. "Kui vaadata meie praegust tiimi, siis kaotasime valitseva maailmameistri, aga oleme jätkuvalt tugevad. Oleme praegu temast ees ja seis on väga huvitav," viitas soomlane tänavusele hooajale. "Ütleksin, et kui Tänak oleks meiega jätkanud, oleks seis praegu igavam."