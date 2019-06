Tommi Mäkinen: kui Ott Tänak tahab meiega lepingut pikendada, olen selleks kohe valmis

Teatavasti saab Tänaku kahe aasta pikkune leping Toyotaga läbi käesoleva aasta lõpuks. Kui tavaliselt hakkavad rallisõitjad tulevikuplaanide üle mõtlema Soome ralli ajal, siis Tänak soovib juba pärast selle nädala Sardiinia rallit algava suvepuhkuse ajal asjad paika saada.

"Mäletan, et sõitjana mõtlesin alati oma tuleviku peale," rääkis portaalile Rallit.fi neljakordne maailmameister Mäkinen. "Ott loodab, et ei peaks tuleviku pärast muretsema, vaid tahab ainult sõitmisele keskenduda."

"Ott ei pea muidugi ülemäära selle pärast muretsema, sest temal on igatepidi autoralli MM-sarjas tulevikku," jätkas Mäkinen. "Mis suunas see aga liigub, ei tea keegi (enne, kui Tänak otsuse teeb). Usun, et mitmed tiimid tunnevad tema vastu huvi. See on üsna selge ikka."

"Kui Ott tahab meiega jätkata, olen koheselt valmis seda edasi arutama. Teiste sõitjate osas mõtlen ma pärast Soome rallit. Paari etapi pärast on juba asjad selgemad."

MM-sarjas hoiab Tänak teist kohta 140 punktiga, liidril Sebastien Ogier'l on vaid kaks punkti enam. Kolmandal kohal paikneb Thierry Neuville, kellel kogutud 132 silma.

WRC hooaeg jätkub sel nädalal toimuva Sardiinia ralliga. Pärast seda ootab ees pikem paus, kui autoralli karussell jätkab Soomes 1. - 4. augustini toimuva etapiga.