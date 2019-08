Tommi Mäkinen kritiseeris Meeke'i ja Latvalat: ma ei saa aru, miks nad mind ei kuula

Laupäeval sõitsid nii Meeke kui ka Latvala sama kivi otsa, pühapäeval leidis Meeke teeservast veel ühe kivi. Kui Meeke pidi katkestama, siis Latvala teenis kolmanda koha.

"Olen mõlemale öelnud, et kui keskendumine ja fookus kaovad, võivad sellised asjad juhtuda. Eriti Soomes. Ma ei saa aru, miks nad ei kuula. Arvan, et Kris on segaduses. Võib-olla mõtles ta sõitmise ajal millestki muust," rääkis Mäkinen.

Soomlase sõnul saab Meeke aga hooaja ilusti lõpuni sõita. "Pole mingit võimalust, et jätaksime Krisi Saksamaa rallilt eemale. Me isegi ei mõtle selle peale. Meie võistkond ei teeks kunagi sellist asja. Krisi leping kehtib hooaja lõpuni. See tähendab, et ta osaleb igal rallil," lausus ta.

Saksamaa MM-etapp peetakse 22.-25. augustini.