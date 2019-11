Tommi Mäkinen kommenteeris Ogier` võimalikku palkamist

Saksamaa väljaanne Rallye Magazin teatas üleeile, et Ogier istub järgmisel nädalal testisõiduks Toyota Yarise rooli.

Kui Soome meedia Toyota bossilt Ogier` kohta kommentaari küsis, vastas Mäkinen: "Seni kuni Ogier`l on leping Citroeniga, pole tema palkamine praktiliselt võimalik."

Ühtlasi tunnistas soomlane, et polevat Ogier`ga tiimivahetuse teemal ühtegi sõna vahetanud. "Me pole sel teemal omavahel isegi rääkinud. Kuna tal on Citroeniga kehtiv leping, meie midagi teha ei saa," lisas ta.

Ogier'l on väidetavalt võimalus kontraht Citroeniga katkestada ainult juhul, kui ta ei liitu ühegi teise WRC-võistkonnaga. Samas on õhus veel võimalus, et Citroen loobub käesoleva hooaja järel üldse MM-sarjas osalemisest ja sel juhul oleks prantslane vaba mees. Juba suvel räägiti aga ka sellisest võimalusest, et kui Ogier tänavu tiitlit ei võida, lahkub ta ise MM-sarjast.