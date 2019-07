Tommi Mäkinen: kõik meie sõitjad on Soome ralli varem võitnud, seega šansid on head!

Tänak ise jäi Jyväskyläs löömatuks eelmisel aastal, Kris Meeke triumfeeris seal 2016. aastal ning Jari-Matti Latvala on lausa kolmekordne Soome ralli võitja (2010, 2014, 2015).

"Soome ralli on meie jaoks muidugi väga eriline sündmus. Oleme siin võidutsenud viimased kaks aastat ning meil on hea võimalus võtta ka kolmas järjestikune võit," rääkis Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen.

"Tunneme neid teid ja nende iseloomu hästi ning teame, et ka meie auto on nende jaoks sobiv. Kõik meie kolm sõitjat naudivad seda rallit ning on selle varem võitnud, seega ma arvan, et meie šansid on head. Aga me ei võta absoluutselt midagi enesest mõistetavana: meie rivaalid on kõvasti vaeva näinud, et sellel rallil kiiremad olla ning me peame säilitama keskendumise ja parima võimaliku tulemuse nimel pingutama."

Tänavuse Soome ralli lükkab käima neljapäeval, 1. augustil kell 9 startiv testikatse. 2,31-kilomeetrine publikukatse algab sama päeva õhtul kell 19. Reedese võistluspäevaga tehakse algust juba kell 8.18, viimane ehk 23. katse (Ruuhimäki punktikatse) on kavas pühapäeval kell 13.18.

Ott Tänak 2018. aasta Soome rallil. Foto: McKlein, Toyota GAZOO WRT

Praeguste Toyota pilootide Soome ralli tulemused:

2018 - Tänak 1., Latvala 3., Meeke ei osalenud

2017 - Tänak 7., Latvala 21., Meeke 8., Toyotaga võitis Esapekka Lappi

2016 - Tänak ei lõpetanud, Latvala 2., Meeke 1.

2015 - Tänak 5., Latvala 1., Meeke 17.

2014 - Tänak 12., Latvala 1., Meeke 3.

2013 - Tänak ei osalenud, Latvala 17. Meeke ei lõpetanud, võitis Sebastien Ogier Volkswageniga

MM-sarja üldarvestus (vaata detailsemalt siit!)