Tommi Mäkinen kirus rallijuhte: olen sellest kaks aastat rääkinud...

"See on suur pettumus. Oleksime soovinud sellel rallil startida, kuid me ei saa midagi ette võtta. Peame olukorraga leppima ja eluga edasi minema," sõnas Mäkinen ärajäänud Soome etapi kohta.

Positiivse poole pealt tõi Mäkinen esile, et praegune koroonakriis on sundinud ka WRC-sarja juhte mõtlema võistluskalendri kärpimisele.

"Järsku on ka promootor hakanud rääkima rallide vähendamisest. Siiani pole ma oma sõnadele mingit vastust saanud, ehkki olen sellest kaks aastat rääkinud. Nüüd on neil järsku hea võistluste arvu vähendada, kuna ka teised võistkonnad on sellest rääkima hakanud," lausus Mäkinen Yle-le.

Soomlase sõnul tuleks WRC-sarjas investeerida kvantiteedi asemel kvaliteeti. Kõige suurem kokkuhoiukoht oleks tema sõnul just MM-etappide arvu kärpimine.

"Keskendume rallide kvaliteedile, mitte arvule. See on kõigi meeskondade jaoks kõige kuluefektiivsem. Kulutused peavad jääma mõistlikuks. 2022. aasta uued autod lähevad ju hübriidajastu tõttu veelgi kallimaks kui praegused," rõhutab Mäkinen.

Kuna täna tuli uudis, et ära jääb ka Uus-Meremaa etapp, jätkub hooaeg paeguse seisuga alles septembris lõpus Türgis. Tänavu on saadud pidada vaid kolm etappi - Monte Carlos, Rootsis ja Mehhikos.