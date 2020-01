Tommi Mäkinen kiitis Toyota sõitjaid: homme tuleb väga suur päev

"See on väga põnev võitlus võidu eest, kus meie sõitjad on hetkel esimesel ja teisel kohal. Elfyni esitus täna hommikul teisel kiiruskatsel oli eriti muljetavaldav (ta edestas Ogier`d 7,6 ja Neuville`i 13,8 sekundiga - toim). Tingimused polnud sugugi kerged, kuid ta näitas suurt enesekindlust," sõnas Mäkinen Toyota pressiteenistuse vahendusel.

"Mõlemad meie mehed püüdsid pärastlõunal slick rehvidel kindla peale sõita, kuid meil on ikkagi eelis. Kalle (Rovanperä) teeb samuti head rallit ning hangib nii palju kogemusi, kui vähegi õnnestub. Homme on väga suur päev ja ma olen täiesti kindel, et seda saab olema ülimalt põnev jälgida," lisas Toyota boss.

Kahe Toyota sõitja järel on kolmas Thierry Neuville (Hyundai), kes kaotab Evansile 6,4 sekundiga. Teine Hyundai sõitja, Sebastien Loeb kaotab neljandana juba kahe minuti ja 24 sekundiga.