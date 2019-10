Tommi Mäkinen Kataloonia ralli eel: meeskonna tuju on hea

Sõitjate arvetuses on neil võimalik tiitel kindlustada juba sel nädalal toimuval Kataloonia rallil. MM-sarja üldliidri Ott Tänaku edu lähima jälitaja Sebastien Ogier' (Citröen) ees on 28 punkti. Tiitliheitluses on veel ka Thierry Neuville (Hyundai), kes jääb saarlasest 41 silma kaugusele. Meeskondlikus arvestuses peab Toyota tulist heitlust Hyundaiga. Kaks etappi enne hooaja lõppu juhib Hyundai kaheksa silmaga.

"Loomulikult on eesmärgiks võita MM-tiitel nii sõitjate kui tiimide arvestuses," rääkis Mäkinen Soome meediale. "Meeskonna tuju on praegu hea. Eesootavatel rallidel Kataloonias ja Austraalias peame aga siiski veel palju tööd tegema."

"Katalooniale eelnenud testid läksid meie jaoks hästi. Sõitsime nii kruusa- kui asfaltteedel," sõnas soomlane. Kataloonia on tuntud just selle poolest, et seal sõidetakse mõlemal teekattel - reedel kruusal ja laupäeval-pühapäeval asfaldi peal.

"Pole lihtne panna kõike toimima, kui teekatted muutuvad. Meie oleme näidanud, et meie masin töötab hästi igal kattel. Samas tasub meeles pidada, et mitte midagi ei saa iseenesest mõistetavalt võtta. Kõik meeskonnaliikmed töötavad kõvasti selle nimel, meie sõitjatel oleks parim auto," lisas Mäkinen.