Tommi Mäkinen kardab, et tulevased hübriidralliautod on eluohtlikud

Mäkinen selgitas, et esmaste plaanide järgi pidi autosse pandama hübriidsüsteem ja akud, kuid nüüd räägitakse palju keerulisematest süsteemidest. „Arvasin, et võime kasutada praegusi autosi, mida lihtsalt täiendame, kuid ilmselt tuleb ehitada täiesti uus sõiduvahend,” kurtis Mäkinen Soome meediale.

Probleem olevat elektrisüsteemide kõrgepinges. „Mis juhtub kui see pinge läheb avarii või millegi muu tõttu autokeresse? Mina öelda ei oska,” sõnas Mäkinen.

Teine mure on akude – need ja hübriidsüsteemi valmistab FIA poolt määratud tootja ning tiimid peavad osi kasutama – vastupidavus. „Mul pole aimugi, millist koormust akud kestavad. Rallis tuleb suur löögijõud auto põhja kaudu. Kui kogu see mass põrutab vastu kivi, siis hakkavad mõjuma suured jõud.”

Mäkinen loodab saada õige pea Rahvusvaheliselt autoliidult (FIA) uute autode regulatsioonid. Toyotal on ootevalmis 60 konstruktorit ja inseneri, kes hakkavad kohe uut sõiduvahendit välja töötama.