Tommi Mäkinen jahib järjekordset võitu: Toyota stardib Soome rallil viie mehega

Alates 2017. aastast ehk uue põlvkonna masinate ajastu algusest on Toyota igal aastal Soomes võidutsenud. 2017. aastal triumfeeris seal kohalik ralliäss Esapekka Lappi. Viimasel kahel hooajal on Soomes võidutsenud autoralli valitsev maailmameister Ott Tänak.

Nüüd loodab Mäkinen võiduseeriat pikendada. Teatavasti teevad tänavu täishooaja Toyota eest kaasa kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä. Lisaks saavad Soomes võimaluse tänavu erasõitjana kaasa tegev Jari-Matti Latvala ning Jaapani ralliäss Takamoto Katsuta.

"On hea, et saame viie masinaga startida," rääkis Mäkinen WRC kodulehele. "See on huvitav nii koduetapi enda kui ka fännide jaoks."

Soome ralli on praeguse seisuga kavas 6. - 9. augustini. Sõltuvalt koroonaviiruse pandeemia arengust võib ralli edasi lükkuda ka sügisesse. Soome ralli korraldajad on teatanud, et loodavad ralli toimumise osas võtta lõpliku otsuse vastu hiljemalt juuni keskpaigas.