Tommi Mäkinen Hyundai taktikast: ma pole kindel, kui sportlik see käitumine on

Eelmise hooajal eel Hyundai pealikuks asunud Adomo paistis juba mullu silma oma pidevate vangerdustega sõitjate osas. Itaallane ei karda vastavalt vajadusele MM-rallide eel koosseisus muudatusi teha. Toyota bossile Mäkinenile meeldib aga kindla koosseisuga läbi hooaja koos töötada.

Hyundai tegi esimese vangerduse tänavu juba Rootsi ralliks, kui üheksakordse maailmameistri Sebastien Loebi asemel tuleb starti iirlane Craig Breen. Kusjuures seekord soovis prantslane ise Rootsist eemale jääda.

Mäkinen aga sõitjate vahetusse ei usu. "Ma ei ole kindel, kui sportlik selline käitumine on. Pigem tundub see mulle isegi hullumeelne," rääkis neljakordne maailmameister Yle vahendusel.

Rootsi rallist edasi rääkides lisas Mäkinen, et üheks mustaks hobuseks võib pidada Jari-Matti Latvalat, kes Toyota roolis erasõitjana järgmise nädala etapil kaasa kihutab. Erasõitjana aga Latvala meeskonnale punkte teenida ei saa. "Jari-Matti on tuttava autoga tuttavas keskkonnas. Võib vabalt minna nii, et ralli võidab mees, kes MM-sarja arvestuses punkte ei teeni. Oleks hea, kui Jari-Matti saaks ka meile punkte tuua."

Rootsi ralli sõidetakse 13. - 16. veebruarini. Soojade ilmade tõttu peetakse tänavu etapp aga lühendatud korras.