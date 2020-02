"See on uskumatu! Kuidas? Kus? Teised sõitjad on seda katset karjääri jooksul palju kordi läbinud, aga Kalle oli siin esimest korda. Ta lihtsalt lendas rajal. See on uskumatu. Uskumatu!" ütles Mäkinen WRC-sarja otseülekandes.

Loomulikult oli Mäkinen õnnelik ka Rootsi ralli võitnud Elfyn Evansi üle.

"Ta tegi ajalugu. Esimene briti sõitja, kes on suutnud Rootsis võita. Absoluutselt briljantne!" rõõmustas Mäkinen.