Tommi Mäkinen Evansi ja Ogier' vahelisse heitlusesse sekkuma ei hakka: ma pole selliste asjade fänn

Nimelt läheb Toyota hooaja eelviimasele rallile (praeguse seisuga) vastu kaksikjuhtimisega. MM-sarja üldliider Elfyn Evans edestab 18 silmaga kuuekordset maailmameistrit Sebastien Ogier'd. Hyundai äss Ott Tänak jääb Evansist maha 27 silmaga, sama palju punkte on koos ka Toyota kolmandal sõitjal Kalle Rovanperäl.

Mõistagi on Sardiinia ralli eel üheks küsimuseks, kas Mäkinen hakkab sõitjate vahel kedagi eelistama. "Ma pean mõlema mehega rääkima. Türgis ma ei näinud ühtegi võimalust tiimikorraldusteks. Seal ei saa isegi mõelda selle peale. Kõige tõenäolisemalt ei ole ka Sardiinias sellist võimalust."

"Elfynil on halvim stardipositsioon ja Sebastien tuleb kohe järgmisena. Seega ei tea, mis võib juhtuda," viitas soomlane kahe Toyota sõitja teepuhastaja rollile.

"Te teate, et ma ei ole selliste asjade fänn," vastas Mäkinen küsimusele, kas ta paneb asjad paika Belgia ralli eel, kui selleks ajaks peaks Evansi edu Ogier' ees samasugune püsima. "Kõige tähtsam on meie jaoks meeskondlik tiitel. Loomulikult ei see ma ka riskida sellega, et mehed võitlevad ja siis midagi juhtub. Peame asju jälgima."

Teatavasti lahkub Mäkinen tänavuse hooaja järel Toyota meeskonna pealiku kohalt. Sõitjana neljakordseks maailmameistriks tulnud mees kinnitas, et see käimasolevat hooaega kuidagi ei mõjuta. "Pingutame maksimaalselt lõpuni välja. Kõik meie inimesed ja sõitjad on väga motiveeritud," sõnas Mäkinen.