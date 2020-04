Tommi Mäkinen avaldas: meeskonnad ei soovi Keenia rallil osaleda

"Meeskonnad on avaldanud soovi Keenias mitte sõita ning tiimid on seisukohal, et see ralli tuleks ära jätta," rääkis Toyota pealik Tommi Mäkinen Soome rahvusringhäälingu vahendusel, lisades, et otsus Keenia etapi osas peaks saabuma lähipäevil. Meeskondade soovi põhjuseks on mõistagi ülemaailmne koroonaviiruse pandeemia.

Keenias on ametlike andmete kohaselt tuvastatud 126 koroonaviirusesse nakatunut. Covid-19 on nõudnud Aafrika riigis nelja inimese elu.

"Loomulikult FIA (Rahvusvaheline Autospordiliit) ja WRC-sarja promootorid loodavad, et olukord paraneb ja saame Keenias kihutada," jätkas neljakordne maailmameister. "Kui olukord püsib aga endine, ei tohiks mitte mingil juhul sinna minna."

Juba praeguseks on edasi lükatud Argentina, Portugali ja Sardiinia MM-rallid. Kuulduste kohaselt loodavad sarja juhid edasi lükatud etapid hooaja teises pooles siiski ära pidada. "Ma ei tea, kas see on võistluskalendrit arvestades võimalik," arutles Mäkinen. "Loodetavasti saame millalgi kihutada ning kokku võrdlemisi hea hooaja. Kui mõni ralli ära jääb, pole see kohe katastroof."

Soomlane lisas, et pandeemia paneb suure põntsu ka meeskondade rahakotile. "Ma ei tea, kui suur löök meid rahaliselt lõpuks tabab, aga juba praegused arvutused näitavad, et see hakkab meid kõvasti mõjutama."

