Tommi Mäkinen andis vihje enda mantlipärija osas

"Kokkulepe on selline, et TMR (Tommi Mäkinen Racing) jätkab koostööd TMC-ga (Toyota Motor Corporation) ja kõik WRC-ga seotud projektid liiguvad täielikult TGRE (Toyota Gazoo Racingu Euroopa osakond) alla. Midagi dramaatilist ei toimu, lihtsalt meeskond liigub täielikult Toyota alla," rääkis neljakordne maailmameister portaalile Rallit.fi. "(Ralli)programm jätkub sarnasel viisil."

Mäkinenist endast saab Toyota korporatsiooni nõuandja mootorispordiküsimustes. "Hakkame tegutsema üldisemalt tuleviku ja motospordi osas. Võib ka juhtuda, et see hõlmab tulevikus tsiviilautosid," sõnas Mäkinen.

Portaal uuris Mäkinenilt, kas tema mantlipärija on samuti soomlane. "Loodan väga. Olen selles suunas kaldu, sest see tundub mõistlik, aga eks ole näha," sõnas ta.

Rallit.fi spekuleeris, et Toyota WRC meeskonna uueks pealikuks võib saada Kaj Lindström, kes tegutseb praegu võistkonna spordidirektorina. Lindström ja Mäkinen tunnevad üksteist juba aastaid, kui Lindström töötas omal ajal ka kaasmaalase kaardilugejana. Mäkineni karjääri viimane võit 2002. aasta Monte Carlo rallil tuli just Lindströmiga.

Tommi Mäkinen, kas inimene, kelle olete enda asemele soovitanud, on teile kunagi kaarti lugenud? "Ha-haa! Seda võib ette kujutada küll. Tal on palju teadmisi ning ta tunneb seda maailma väga. See on suur eelis, kui on olemas inimene, kes tunneb kõike ning ei pea hakkame kohe õppima," kõlas Mäkineni vastus.