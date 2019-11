Tommi Mäkinen andis uue sõitja palkamise kohta väga segase vastuse: "Ei, jah..."

Eelmisel nädalal kirjutas Soome meedia, et Evans käis Kesk-Soomes Toyota meeskonna baasi külastamas. Kui portaal Rallit.fi uuris, kas see spekulatsioon on tõene, vastas Mäkinen: "Ei, see on... Ei, jah... Muidugi on palju spekulatsioone. Me töötame edasi ja vaatame, kuidas see edeneb."



Tänavu kuulusid Toyota meeskonda maailmameistriks tulnud Ott Tänak, kes sõlmis oktoobris kaheaastase lepingu Hyundaiga, ning Jari-Matti Latvala ja Kris Meeke, kelle mõlema kontrahtid saavad läbi selle aasta lõpus. Jaapani autotootja meeskonnaga on tihedalt seostatud ka noort soomlast Kalle Rovanperät, kuid ühtegi lepingut pole Toyota veel sõlminud.



Mäkinen lisas: "Mulle meeldiks näha, kui Soome sõitja esindab Soome meeskonda. Kuid me pole veel ühtegi suurt otsust vastu võtnud. Püüame teha otsuseid võimalikult kiiresti.”