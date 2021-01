Tiimipealiku karjääri kaksikvõiduga alustanud Latvala: meil on kõige paremad sõitjad!

"Olen tiimi üle väga uhke. Milline suurepärane tulemus! Minu esimene ralli tiimipealikuna, neli autot esikuuikus ja kaksikvõit. Mida sa veel võiks tahta?" kommenteeris Latvala WRC All Live otseülekandes.

Ogier näitas konkurentidele tagatulesid ka punktikatsel, võites selle 3,3 sekundiga Rovanperä ja 4,5 sekundiga Rovanperä ees. Kaks silma teenis punktikatselt Thierry Neuville, ühe Dani Sordo (mõl. Hyundai).

"Punktikatselt maksimumpunktid! Pean ütlema, et mul on imeline tiim. Poisid teevad imelist tööd. Ma ei saaks olla paremas kohas. Meil on parimad sõitjad," lisas Latvala.

Ogieri esimene kommentaar finišijoone ületades: "Võitsin ma punktikatse? Polnud paha lõpp nädalavahetusele! Auto oli imeline, sellega oli väga nauditav sõita. Mul on peaaegu pisar silmas. Karjääri jätkamine veel ühe aasta võrra oli hea otsus. Tänan kogu tiimi! Tere tulemas, Jari, tiimibossi kohale!"