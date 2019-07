Thierry Neuville'i vastuoluline jutt: Hyundai on Soomes jälle aeglane, aga tahan Tänaku edu vähendada

MM-sarja kodulehe eelvaates mattis belglane enda lootused maha.

"Mulle meeldib Soome rallil käia, aga teame, et me pole seal Hyundaiga kunagi korralikku kiirust üles saanud. Läheme sinna teadmisega, et sel aastal on samamoodi. Üritame võidelda koha eest esiviisikus. See on ralli, kus tuleb olla kannatlik," rääkis ta.

Hyundai kodulehele antud usutluses oli Neuville aga märksa optimistlikum.

"Loodame, et Hyundai jaoks saab tegu olema hea võistlusega, püüame oma kohta võistkondlikus arvestuses kaitsta. Sõitjate arvestuses oleme liidrist ainult seitsme punkti kaugusel ja meie eesmärk on seda vahet Soomes veelgi väiksemaks teha."

Tiimiboss Andrea Adamo lisas, et suvise pausi ajal on nad üritanud autot Soome kiirete teede jaoks sobivamaks teha.

Sõitjate arvestuses läheb Soome rallile liidrina vastu Ott Tänak, tal on 150 punkti. Teine on Citroeni liider Sebastien Ogier 146 punktiga, Neuville on 143 punktiga kolmas.