Thierry Neuville: viimane etapp saab olema väga intensiivne ja justkui sprint

"Olen Monza rallilsõul paar korda osalenud, kuid sellel oli erinev formaat siinsest MM-rallist. Hooaja viimane etapp saab olema põnev, väga intensiivne ja justkui sprint," kommenteeris Neuville Hyundai koduleheküljel.

Ott Tänak lisas omalt poolt: "Meeskonna seisukohalt peame tegema kõik, mis suudame, et tiitlit kaitsta. Kuid ka sõitjate arvestuses on veel nii mõndagi lahtist. Kuna tegemist on viimase etapiga, siis tuleb minna peale suhtumisega: kõik või mitte midagi."

Hyundai kolmas sõitja Dani Sordo läheb jahtima nii rallivõitu kui meeskondlikku tiitlit Hyundaile. "Eesmärk on selge: üritada võidelda võidu nimel ja kindlustada tootjate arvestuse tiitel. See on meie tiimi jaoks väga tähtis ülesanne," lausus Sordo.

Hyundai rallimeeskonna bossi Andrea Adamo sõnul on nende tiimi seitsmepunktiline edumaa marginaalne ja sellele ei saa lootma jääda. "Rallimaailma tipus ei tähenda see (edu) midagi. Kõik kolm meeskonda on tänavu näidanud, et suudavad võita. Peame kõvasti pingutama ja suruma viimase punktikatseni. Kõik on meie endi käes," sõnas Adamo.

Järgmisel nädalavahetusel sõidetava Monza ralli eel on Hyundai meeskonna lähim ohustaja Toyota. Sõitjate arvestuses on teatud võimalused olemas ka Hyundai ässadel Tänakul ja Neuville'il. Tänak jääb üldliidrist Elfyn Evansist maha 28 ja Neuville 24 punktiga.