Thierry Neuville: Tommi Mäkinen üritas mind Hyundaist ära tõmmata

"Loomulikult tahtis Tommi mind enda juurde. Andsin talle iga kord edasi selge sõnumi - mul on veel aasta lepingut järel ja mul pole põhjust tiimi vahetada," rääkis Neuville portaalile Rallit.fi.

Lõpuks jäigi Neuville Hyundaisse, lisaks kaotas Toyota suurimale rivaalile ka maailmameistriks tulnud Ott Tänaku. Ent lohutusauhinnad olid pirakad: Toyotasse siirdusid Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä.

"Olen Hyundais õnnelik. Pärast seda, kui Andrea Adamo juhiks sai, on mul võistkonna vastu täielik usaldus. Olen kindel, et tulevik on helge," sõnas belglane.

Adamo sai Hyundai ralilitiimi juhiks 2019. aastal ja Neuville'i sõnul tuli tal alguses itaallasega harjuda.

"Andrea on väga otsekohene inimene. Lisaks on ta emotsionaalne. Kui tulemused on head, on kõik hästi, aga kui mitte, siis pole suurte ambitsioonide tõttu kõige parem olla. Oleme juba häid tulemusi saavutanud, aga sihime veelgi kõrgemale. Ka pärast Monte Carlo rallit, mille võitsin, oli ta väga emotsionaalne ja nõudis enamat. See ongi ainus viis, kuidas tippu jõuda," ütles Neuville.