Thierry Neuville: tingimused on karmid, kuid lähen Mehhikosse võidumõtetega

"Mehhiko ralli on hooaja esimene tõeline suvine võistlus. Temperatuur on selgelt kõrgem kui Montes ja Rootsis. Mõned kiiruskatsed on tõesti pikad ja lähevad mägedes väga kõrgele. Nii et tingimused on karmid, eriti kui startida eesotsas," sõnas Neuville, kes võitis hooaja avaetapi Monte Carlos, kuid piirdus Rootsi rallil kuuenda kohaga.

Belglasel on Mehhiko rallist soojad mälestused, sest 2013. aastal saavutas ta just seal Fordi roolis esimese poodiumikoha, kui lõpetas kolmandana. Samal kohal lõpetas ta ka 2014. ja 2017. aastal.

"See on alati olnud üks selliseid rallisid, mida olen tahtnud võita. Ma pole seda kunagi suutnud, aga nüüd oleks kena see lõpuks saavutada," lisas Neuville.

Neljapäeval algaval Mehhiko rallil saab Ott Tänaku ja Neuville`i kõrval kolmanda Hyundai auto enda käsutusse Dani Sordo.

Hooaja avavõistlusel Monte Carlos sõitis kolmanda masinaga Sebastien Loeb, kes lõpetas etapi kuuendana. Rootsis sai võimaluse Craig Breen, kes teenis seitsmenda koha.

Mehhiko ralli toimub 12. - 15. märtsini. Liidrina läheb etapile Elfyn Evans (Toyota), Neuville on teine ja Tänak kuues.