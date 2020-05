Thierry Neuville tegi ootamatu avalduse: ma ei usu, et keegi tahab seal võistelda

Safari ralli korraldajad kinnitasid eile, et vaatamata koroonaviiruse pandeemiale on nad valmis oma etapi 16.-19. juulini läbi viima. Juba laupäevast avatakse Keenia võistluse registreerimislehed ning esmaspäevast hakatakse vastu võtma meediaesindajate akrediteerimistaotlusi.

Keenia valitsus peaks koduse ralli kohta seisukoha võtma sel reedel. Väidetavalt on kaalumise all nii võistluse edasilükkamine septembrikuusse kui selle tühistamine.

"Praegu on palju igasuguseid kuulujutte. Siiski arvan, et on üsna selge, et Keeniasse me ei lähe," sõnas Neuville Rallit.fi-le.

"Ma ei usu, et ükski rallisõitja ja ükski meeskonnaliige tahaks praeguses olukorras sinna sõita. Väga keeruline on uskuda, et kõiki piiranguid arvestades võiks see ralli toimuda," jätkas belglane.

Neuville tõi välja ka ühe olulise põhjuse, miks Safari ralli tuleks tänavu tühistada. "Muuseas pole seal ka ohutus ja hügieen ning haiglad samal tasemel kui mõnes teises riigis," rõhutas Hyundai rallisõitja.

"Kui mulle aga öeldakse, et tuleb minna, lähen kohale. See on siiski minu töö ja ma pean tegema nii, nagu tööandja ütleb. Kuid ma ei arva, et peaksime sinna minema," lisas Neuville.

Tänavu on autoralli MM-sarjas peetud vaid kolm etappi, mille järel on liidrikohal Sébastien Ogier 62 punktiga. Järgnevad Elfyn Evans (54p), Neuville (42), Kalle Rovanperä (40) ja Tänak (38).