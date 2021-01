Thierry Neuville tegi Monte Carlo ralli korraldajatele huvitava ettepaneku

Traditsiooniliselt on Monte Carlo võistlus olnud WRC hooaja avaetapp. Koroonapandeemia tõttu on aga juba pikalt olnud võistluse kohal küsimärgid. DirtFish kirjutas nädala alguses, et täna ehk neljapäev saab olema ralli seisukohast otsustav.

DirtFish kirjutas neljapäeva hommikul aga, et uute arengute kohaselt võivad ralli korraldajad saada kohalikult valitsuselt siiski rohelise tule. Tasub siiski rõhutada, et enne WRC sarja juhtide ametlikku kinnitust midagi selget pole.

Neuville pakkus aga DirtFishi vahendusel välja ettepaneku lükata Monte Carlo etapp vajadusel hoopis hooaja lõppu. "See oleks meeldiv lahendus. Oleks äge lõpetada hooaeg sellise ralliga," rääkis belglane. "Oleksin väga pettunud, kui me ei saaks aastat Monte Carlos alustada, kuid tühistamise asemel võib ohutum variant olla hoopis see hooaja lõppu lükata. Peamine eesmärk on ralli ära pidada."

Küsimusele, kas Neuville on Monte Carlo ralli korraldajatelt saanud ka ise infot tuleviku kohta, vastas ta järgnevalt: "Ma sain emalt sõnumi. Ta uuris, kas uudis Monte Carlo ralli tühistamisest vastab tõele. Vastasin talle, et ma ei usu ja lisasin, et minule võib selline uudis varem tulla."

Hetkeseisuga on Monte Carlo ralli kavas 21. - 24. jaanuarini.