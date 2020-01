Thierry Neuville Tänakut ei karda: olen Hyundais alati tiimikaaslastest parem olnud

"Meil pole paika pandud esisõitjat või teist sõitjat," rääkis Neuville portaalile Rallit.fi. "Meil on sama auto, sama materjal ja samasugune informatsioon saadaval. Parim mees võidab."

"Pealegi, olen kogu oma Hyundais veedetud aja jooksul alati tiimikaaslasi edestanud," jätkas belglane. "Rooli taha istudes tahan alati anda endast parima. Tänak on mu tiimikaaslane nagu iga teinegi. Loomulikult on selge ka see, et ta on kõige kõvem konkurent."

Neuville lisas, et hooaja käigus hakkab siiski olukord meeskonnas muutuma. "Kindlasti saab üks meist kahest hooaja käigus eelise. Kõik sõltub sellest, kuidas aasta minema hakkab ja kus me MM-sarja üldarvestuses paikneme. Peame Tänakuga koos ühise eesmärgi nimel töötama. Koostöö on väga oluline, kui soovime mullust meeskonnatiitlit kaitsta."

Autoralli MM-sarja uus hooaeg algab juba vähem kui kahe nädala pärast. Monte Carlo etapp sõidetakse 23. - 26. jaanuarini.