Thierry Neuville: Tänak võis Toyotast lahkuda seal valitsenud õhkkonna tõttu

Teatavasti kihutab kahel viimasel hooajal Toyotat esindanud Tänak tänavu Hyundai tiimi ridades. "Arvan, et Oti Toyotast lahkumise põhjuseks oli meeskonnas valitsenud atmosfäär," kommenteeris Neuville hiljutises intervjuus väljaandele Rallit.fi. "See üleminek tõestab, kui oluline on, et meeskonnaks valitseks hea õhkkond."

Neuville ise on Hyundais sõitnud juba alates 2014. aastast. "Liitusin meeskonnaga nende teekonna alguses. Toona oli Hyundail veel palju tööd ees ja kokku töötas seal kõigest 60 inimest. Nüüd on töötajate arv vähemalt kahekordistunud. Algus oli konarlik, aga arenesime pidevalt edasi ja head tulemused tulid peagi."

"Peamine põhjus, miks olen nii pikalt ühes tiimis olnud, on siin valitsev hea õhkkond," jätkas belglane. "Lisaks on kõik sõitjad valmis lõpuni välja võitlema. See on minu jaoks oluline."

Tänakuga koostöö pärast Neuville ei muretse. "Olen alati nautinud ka meeskonnakaaslaste poolt pakutavat konkurentsi. Igal aastal püüan olla hooaja lõpuks meeskonna parim sõitja.

Belglase sõnul on Tänaku palkamine Hyundaile palju juurde andnud. "Olen sõitnud samas meeskonnas seitse aastat ning seega mul pole kogemusi teiste masinatega. Tean, et Hyundail on potentsiaali, aga ma ei saa seda võrrelda teistega. Ott toob selles mõttes meile väga palju olulist informatsiooni juurde. Tänak on algusest saadik olnud otsekohene ja öelnud, mis on meie masina juures hästi ja halvasti. Tänak tahtis Hyundai juures palju muudatusi teha, aga kõige tähtsam sõnum oli, et auto põhistruktuur on korras."