Thierry Neuville tahab WRC-sarjas reeglite muutmist

Neuville tegi sellise ettepaneku, sest polnud rahul eelmisel etapil Tšiilis juhtunuga. Nimelt sai ta pärast ühele kiiruskatsele startimist punase lipu, kuna korraldajad kartsid, et ta jõuab järele raja turvalisust kontrollinud nullautole, ning lõpuks määrati belglasele nominaalaeg, mis oli 6,6 sekundit aeglasem katse võitnud Ott Tänaku tulemusest. Neuville`i arvates oli seda kaotust liiga palju.

"Kuidas nad seda aega määrasid? Avakatsel olin Tänakust 0,7 sekundit aeglasem, kolmandal katsel 0,7 sekundit kiirem, kuid teisel katsel otsustati, et ma kaotan Tänakule 6,6 sekundiga," sõnas Neuville Portugali ralli eel Motorsport.com-ile.

"Me vajame reeglite muutmist, meil on vaja ühte konkreetset inimest, kes kõik need otsused teeb - nagu on vormel-ühes. See inimene saab igas olukorras sama põhimõtet rakendada ning tal oleks selge ülevaade, mida ta teeb. Siiani on see väga frustreeriv," jätkas Neuville.

FIA ralli direktor Yves Matton nõustus Neuville`iga, kuid tuletas meelde, et on hetkel on pooltel MM-etappidel Timo Rautiaineni näol selline inimene olemas.

"Timo on uus spordidelegaat. Oleme tema töö sisu sedasi muutnud, et ta oleks etappide ajal rohkem ametis," kinnitas Matton, et Rautiainen hakkabki täitma Neuville`i mõeldud võistlusdirektori rolli.