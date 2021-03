Thierry Neuville: suur tänu Adamole, kes pani mõned inimesed paika ja aitas nad õigele teele

Arktika rallit juhtis algusest lõpuni Ott Tänak. Belglane ise sai kolmanda koha, Craig Breen tõi Hyundaile neljanda koha.

Mäletatavasti oli Monte Carlo ralli järel Hyundai jaoks pilt hoopis teine. Toyota kaksikvõidu järel sai küll Neuville kolmanda koha, aga Tänak katkestas ja Dani Sordo teenis viienda koha. Tulemuses pettunud Adamo nõudis Monte Carlo ralli järel nii endalt kui meeskonnalt paremat suhtumist.

Antud teema võeti üles ka Arktika ralli järgsel pressikonverentsilt. Kas see motiveeris kõiki rohkem suruma? "Õpin oma bossi üha rohkem tundma," vastas Neuville. "Mõistagi oleme nüüdseks juba paar aastat koos töötanud. Pean olema ettevaatlik, aga minu arvates keskendusime Monte Carlo ralli järel veidi liiga palju lõpptulemusele. Teadsime, et meil on uus kaardilugeja (Martijn Wydaeghe - toim) ning me ei saa võimatut eeldada. Otil oli halb nädalavahetus, aga ikkagi näitasime teatud taset ning oleksime ehk võinud olla kahe autoga poodiumil. Näitasime mõnel kiiruskatsel head kiirust, aga kahjuks ei pannud me lõpptulemust kokku, lisaks oli tegu hooaja esimese ralliga," vaatas Neuville Monte Carlo rallile tagasi.

Belglane kiitis seejärel Adamot. "Suur tänu Andreale, kes pani mõned inimesed paika, aitas nad õigele teele. Peame tänama kogu võistkonda."

Kas Adamo on eduka Arktika ralli järel õnnelik mees? "Valetaksin, kui ütleksin, et pole. Mul on hea meel öelda, et nägin inimestelt sarnast suhtumist nagu möödunud aastal, mis aitas meil alates Eestist (Rally Estonia) võidelda end mängu tagasi ning võita lõpuks meeskondlik tiitel," arutles ta. "Erinevatel põhjustel me ei suutnud aga Monte Carlos tulemust teha. See ei jäänud suutlikuse, vaid suhtumise taha ning esimesena pean siin silmas iseennast."

Adamo sõnul said Hyundai meeskonna liikmed Monte Carlo ralli järel ka vajalikku puhkust. "Pean ütlema, et Eestist alates on minu inimesed töötanud kõvasti ning nad ei näinud kuude kaupa perekonda ega lapsi," sõnas itaallane. "Vahel tuleb ka nende asjadega arvestada."