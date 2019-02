Thierry Neuville süüdistab: Toyotal on teiste ees ebaaus eelis

WRC sarjas vähendati selleks hooajaks testipäevade arvu 55-lt 42-le, kirjutab Rallit.fi. Samas on üks erand: meeskonnad võivad piiramatul arvul teste teha oma peakorterist 10 km raadiuses.

Kui Citröenil on oma testirada Prantsusmaal Satorys, Hyundail Saksamaal Boxbergis ja M-Spordil Inglismaal Dovembys, siis Toyota peakorter asub Soomes Jyväskyläs, kus on ümberringi kiired kruusateed. See annab Neuville`i sõnul Toyotale olulise eelise eeskätt Soome ja Rootsi ralliks.



"Kõik Toyota piloodid sõitsid enne Rootsi rallit kolmel kuni neljal testipäeval, kuid nad ei teinud seda Rootsis. Reeglite järgi vähendati testipäevade arvu, kuid see ei kehti Toyota jaoks. Nad on meid igal aastal Soome rallil üle sõitnud ja nüüd juhtus sama Rootsis," kurtis Neuville ajakirjale AUTOhebdo.

"Neil oli kokku 12 testipäeva, mida ei loetud testideks. Meil on nüüd vähem päevi järel ja pole aega uusi asju testida. Kuidas me saame nii nendega (Toyota) konkureerida?" küsis belglane.

Rootsi ralliga tõusis Toyota meeskondlikus arvestuses uueks liidriks, edestades nüüd Hyundaid punktiga. Individuaalselt on Ott Tänaku edumaa Neuville`i ees seitse punkti.