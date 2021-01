Thierry Neuville sihib MM-tiitlit: olen seda juba mitmeid aastaid jahtinud

"Tahame sel aastal võidelda tiitli eest nii sõitjate kui meeskondade arvestuses," rääkis Neuville Monte Carlo MM-ralli eel Rallit.fi vahendusel. "Meeskondlik tiitel on muidugi väga tähtis, aga isiklikult tahan enda endast kõik, et triumfeerida sõitjate seas. Olen seda tiitlit juba mõned aastad taga ajanud."

"Mul on olemas nii auto kui ka meeskond selleks, et maailmameistriks tulla. Nüüd sõltub kõik minust endast," jätkas kogenud belglane. "Väga lahe on, et Ypresi ralli on tänavu kalendris. Kodupubliku ees sõita on äge."

Viimased kaks aastat on Monte Carlo ralli olnud Neuville'i jaoks edukas. 2019. aastal jäi ta võiduheitluses napilt Sebastien Ogier'le alla, mullu triumfeeris ta juba ise prantslase ees.

Tänavusele Monte Carlo etapile läheb aga Neuville vastu uue kaardilugejaga. Mäletatavasti üllatas belglane möödunud nädalal rallimaailma, kui teatas, et lõpetab koostöö pikaaegse kaardilugeja Nicolas Gilsouliga. Monte Carlo rallil teeb Neuville koostööd Martijn Wydaeghega. "See on minu esimene ralli koos Martijniga. Töötame kõvasti selle nimel, et olla väljakutsuvaks võistluseks valmis," lisas Hyundai sõitja.

Monte Carlo ralli saab alguse juba neljapäeval, kui kavas on kaks esimest kiiruskatset. Esimene täispikk võistluspäev peetakse reedel.