Thierry Neuville: Sardiinia ralli sobib perfektselt minu sõidustiiliga

"Sardiinia teed sobivad minu sõidustiili ja kiiruslegendiga suurepäraselt," sõnas Neuville Hyundai pressiteate vahendusel. "Meil on võimalus läbida taaskord ilusaid looduskohti, kus on põnevad ja tehnilised kiiruskatsed."

Sardiinia ralliks naaseb Hyundai rooli Andreas Mikkelsen, kes on kehvade tulemuste tõttu tänavu kahelt rallil juba eemale jäänud, sealhulgas eelmisel nädalal lõppenud Portugali etapilt. "Olen väga elevil, et saan tagasi rooli taha. Sardiinia on keeruline ralli, väga tehniline ja kitsaste kurvidega - see nõuab väga täpset legendi ja head sõitjat. Raske, kuid nauditav ralli ootab meid ees."

Hyundai kolmas sõitja Sardiinia rallil, Dani Sordo, loodab vabaneda ebaõnnest, mis talle Portugalis osaks sai. "Teame, et kaotasime Portugalis võimaluse heidelda kõrge koha nimel. Oleme sellest üle saanud ja nüüd keskendume Sardiiniale. Kuum ilm mõjub nii autole, rehvidele kui meeskonnale kurnavalt, seega peame olema eriti keskendunud."

Sardiinia ralli sõidetakse järgmisel nädalal. Etapi eel on liider Sebastien Ogier 142 punktiga, kellele järgnevad Ott Tänak (140) ja Thierry Neuville (132).