Thierry Neuville sai kodurallil ülikerge võidu

Hyundai i20 WRC-ga sõitnud Neuville tegi kaasa Masters-klassis, kus startis ainult kuus autot. WRC-autoga osales ka prantslane Bryan Bouffier (Ford Fiesta WRC), aga tema katkestas kuuendal katsel. Ülejäänud nelja käsutuses olid tänapäeva mõistes juba aegunud sõidukid.

Kokku läbisid Masters-klassi sõitjad asfaldil 12 kiiruskatset. Neuville edestas Paul Lietaer'i (Ford Escort RS) lõpuks ligi üheksa minutiga.

Pärisralli on hoopis konkurentsitihedam. Seal on kavas 23 katset, millest kolm on veel läbimata. Juhib Soome rallil Hyundai WRC-auto rooli pääsev iirlane Craig Breen, kes sõidab Ypres' ümbruse teedel Volkswagen Polo R5-ga. Hollandlane Kevin Abbring (sõidab samuti Volkswageniga) jääb temast maha 24,6 sekundiga.