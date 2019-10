Thierry Neuville pole tiitlilootust maha matnud ja jahib Walesis rallivõitu

"Wales on MM-sarja kõige vesisem ralli. Võib täie kindlusega väita, et meid ootab ees sündmusterohke nädalavahetus. See kujuneb libedaks ralliks, kuid mina naudin selliseid olusid. Olen Walesis mõnel korral poodiumil olnud ja üritan seda korrata," sõnas Neuville homme algava ralli eel.

Belglase arvates on Walesis väga oluline raske ajagraafikuga toime tulla. "Võistluspäevad pakuvad väljakutse, sest need on tõeliselt pikad. Aga see on kõigile teada ja mina olen selleks valmis," lisas Hyundai esisõitja.

Neuville`i parim koht Walesi etapilt pärineb kahe aasta tagant, mil ta lõpetas Elfyn Evansi järel teisena.

Walesi ralli 3,58 km pikkune avakatse algab homme õhtul meie aja järgi kell 21.08.