Thierry Neuville on Türgi ralli eel optimistlik: meie autole on sellised teed sobinud

"Varasemalt on meie auto sellistel teedel väga tugev olnud. Teame, et peame juba alguses ründama hakkama. Olen kindel, et suudame võidu eest võistleda," ütles belglane Hyundai võistkonna kodulehele.

"Aga loomulikult on tegu raske ralliga. Mullu oli seal palju katkestamisi. Muuhulgas jäime ka meie liidrikohal olles tee äärde," lisas ta.

WRC-sarja punktiseis enne neljapäevast pühapäevani peetavat Türgi ralli:

1. Ott Tänak 205

2. Thierry Neuville 172

3. Sébastien Ogier 165

4. Kris Meeke 80

5. Andreas Mikkelsen 79

6. Elfyn Evans 78

7. Jari-Matti Latvala 74

8. Teemu Suninen 70

9. Dani Sordo 62

10. Esapekka Lappi 62

11. Sébastien Loeb 39