Thierry Neuville: olukord on keeruline, aga plaan on konkurente edestada

Neuville'i lahutab MM-sarja esikohta hoidvast Sebastien Ogier'st 37 punkti, järelejäänud kolme ralliga on võimalik maksimaalselt koguda 90 silma. On mingi võimalus, et MM-kalendrisse lisandub ka Monza etapp, aga selle tõenäosust on raske hinnata.

Sel nädalavahetusel sõidetakse Türgis.

"Meie plaan on Türgis tiitlikonkurente edestada. Sama plaan oli ka Eestis, aga seal jäi õnnest puudu. Kaotasin ratta, aga sarnaseid momente oli ka teistel," rääkis Neuville MM-sarja kodulehele.

"Oleme varasemast näinud, et üldarvestuses võivad asjad kiirelt muutuda. Seega jätkame võitlust. Praegu paistab kõik keeruline, aga see on autoralli üks osa ja oskame sellega elada," lisas ta.

Neuville'i peaks Türgis soosima viies stardipositsioon. Sademeid Marmarise kanti sel nädalavahetusel ei lubata, väike võimalus sademeteks on vaid pühapäeval.

MM-sarja üldarvestus enne Türgi rallit:

1. Sebastien Ogier (Toyota) 79

2. Elfyn Evans (Toyota) 70

3. Ott Tänak (Hyundai) 66

4. Kalle Rovanperä (Toyota) 55

5. Thierry Neuville (Hyundai) 42

6. Teemu Suninen (M-Sport) 34

7. Esapekka Lappi (M-Sport) 30

8. Craig Breen (Hyundai) 25