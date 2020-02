Thierry Neuville: oleme hetkel parimas võimalikus positsioonis

Kuigi Evansil ja Neuville'l on mõlemal 42 punkti, on britil ette näidata lisaks Rootsi ralli võidule veel üks poodiumikoht, mis ühtlasi tähendab, et Mehhikos asub teepuhastajana starti just Evans.

"Pärast Rootsi ralli viimast päeva ma ei uskunud, et me võiks olla üldarvestuses liidrikohta jagamas," sõnas Neuville portaalile DirtFish. "Proovisime Rootsis igast päevast kõige optimaalsema tulemuse võtta. Lahkuda rallilt kaasliidrina ning minna samal ajal Mehhiko etapil starti teise mehena - see on parim võimalik positsioon."

"Teame, et Mehhikos pole lihtne teed lahti sõita ja samas võib iga auto juba väikese muutuse tuua teeoludes," kommenteeris belglane Mehhiko ralli eripära. "Ootame Mehhikot ja vaatame, mis seal teha suudame."

Autoralli MM-sarja hooaja kolmas etapp Mehhikos sõidetakse 12. - 15. märtsini.