Thierry Neuville: Ogier' liitumine Toyotaga muudab WRC-s kõik keerulisemaks

Kõikide eelduste kohaselt on Jaapani tiimi sõitjad järgmisel aastal kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier, britt Elfyn Evans ja nooruke soomlane Kalle Rovanperä. Hyundai WRC-meeskonna sõitja Thierry Neuville'i sõnul tähendab Ogier'i liitumine Hyundai jaoks MM-tiitli heitluses suurt ohtu.

"Sebastien Ogier Toyotas on meile suur probleem," vahendas portaal Rallyssimo kogenud belglase sõnu. "Yaris on pidevalt tõestanud ennast kiire autona ja ning tihtipeale on juba etapi esimesest päevast saadik kõik Toyotad kättesaamatud."

"Ott Tänaku liitumise pärast Hyundaiga ma ei muretse. Ta toob Jaapani firmast kaasa olulist informatsiooni ja tõstab meie väärtust. Kuid Ogier' siirdumisega Toyotasse muutub MM-sarjas kõik keerulisemaks."