Thierry Neuville nimetas parima Soome rallisõitja

Rallit.fi uuris Neuville`ilt, kes on praegusest WRC-sarja soomlaste kolmikust kõige kõvem rallisõitja. Lisaks Toyotas kihutavale Rovanperäle keeravad M-Spordi meeskonna Fordi rooli Esapekka Lappi ja Teemu Suninen.

"Hm... Kui vaadata, kes on kõige kogenum, kiirem ja usaldusväärsem, siis selle hooaja põhjal on see Kalle. Ta on teinud head tööd. Kuid ma usun, et näiteks eelmisel hooajal oleks Lappi olnud parim soomlane, kui tal olnuks konkurentsivõimeline masin," sõnas Neuville.

"Ometi on Lappi viimastel aastatel autosid mitu korda vahetanud ja see on tema jaoks kindlasti raske olnud. Ei saa eeldada, et ta on kogu aeg tippkonkurentsis. Siiski olen kindel, et tulevikus on just Kalle number üks," lisas belglane.

Hetkel, kui WRC-sarjas on sõidetud vaid kolm etappi, hoiab Neuville Rovanperä ees neljandat kohta. Teda edestavad Sebastien Ogier 20 ja Elfyn Evans 12 punktiga. Maailmameister Ott Tänak jääb liidrist maha 24 silmaga ning on viies.

Praeguse seisuga jätkub WRC hooaeg parimal juhul septembri lõpus toimuva Türgi ralliga.