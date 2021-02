Thierry Neuville: MM-tiitli võitmine on puhtalt meie endi kätes

Kuna Ogier on vihjanud, et tänavune hooaeg jääb tema rallikarjääris viimaseks, ei varja belglane, et selle aasta MM-tiitel maitseks eriti magusalt.

"Olen seda (MM-tiitlit) mitu aastat jahtinud. Mul on tunne, et meil on hetkel selle võitmiseks vajalik tiim ja auto olemas, nii et nüüd on asi vaid meie kätes," sõnas Neuville WRC koduleheküljele antud usutluses.

"Ma tahan võita tiitli, kui Sebastien (Ogier) veel võistleb. Meie jaoks on kõige tähtsam võidelda parimatest parimate vastu. Kui Ogier on läinud, siis on üks parimatest paraku läinud."

"Mõistagi jääb sarja teisigi häid sõitjaid, aga isiklik rahulolu oleks kindlasti suurem, kui ma suudan võita ka Sebastiani edestades," lisas 32-aastane Neuville.

Ogier võitis teatavasti hooaja avaetapi Monte Carlos. Neuville sai siis teise Toyota sõitja, Elfyn Evansi järel kolmanda koha.

Rallihooaeg jätkub 26.-28. veebruaril Põhja-Soome sõidetava talveralliga. Enne seda tuleb Neuville võistlema ka Otepää Talverallile, mis toimub 13. veebruaril.